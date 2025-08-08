Miguel González, sobre Vox: "Confunden el velo islámico con el burka o el niqab, cuando son cosas distintas"

El periodista de El País ha estado en Al Rojo Vivo analizando la última propuesta que ha llevado Vox al Congreso y a los parlamentos autonómicos para prohibir el velo islámico.

Miguel González, periodista de El País, ha estado en Al Rojo Vivo después de que PP y Vox decidieran prohibir la celebración de actos religiosos musulmanes en centros deportivos en Jumilla, Región de Murcia.

Por su parte, en esta línea, Voxha llevado al Congreso y a los parlamentos autonómicos una propuesta para prohibir el velo islámico.

"Confunden el velo islámico con el burka o el niqab", asegura González. Además, cree que lo hacen "deliberadamente, cuando son cosas distintas".

De esta manera compara la forma del velo, el cual permite llevar el rostro al descubierto: "No es muy diferente de la toca que llevan las monjas".

En otros países, explica, lo que se ha prohibido es "el burka o el niqab", es decir, "aquella vestimenta que tapa el rostro y que hace que cuando alguien entra en un sitio público no se pueda conocer qué persona es".

Es por ello que también se prohíben los cascos de moto o pasamontañas en una situación similar.