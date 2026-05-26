Escolar, sobre las palabras de Salvador Illa sobre Zapatero: "Está hablandole a los socialistas de este país"

El periodista y director de 'elDiario.es' cree que Salvador Illa ha intentado fijar una posición "institucional y moderada" ante el caso Zapatero, evitando tanto desacreditar a la Justicia como dar por condenado al expresidente socialista.

Ignacio Escolar, director de 'elDiario.es', ha reaccionado a la entrevista concedida por Salvador Illa en Al Rojo Vivo, donde el líder socialista catalán volvió a defender la presunción de inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse nuevos detalles del sumario del caso Plus Ultra.

Escolar ha valorado especialmente el tono adoptado por Illa, destacando que evitó tanto desacreditar la investigación judicial como dar por condenado al expresidente del Gobierno. "Ha estado muy contundente y creo que la posición que fija es bastante clara: no entra en el discurso de afirmar que esto sea lawfare, ni habla de jueces 'fachas' ni de una supuesta campaña dirigida", ha señalado el periodista. "Pero al mismo tiempo tampoco da por condenado a Zapatero, porque entiende que, con las pruebas y los indicios conocidos hasta ahora, todavía no se puede llegar a esa conclusión".

Para el director de 'elDiario.es', la intervención de Illa refleja una estrategia política más amplia dentro del socialismo español: "Me da la impresión de que su discurso no estaba dirigido únicamente a los electores catalanes ni siquiera solo a los militantes del PSC. Creo que Illa estaba elevando el mensaje a otra dimensión, hablando también a los socialistas de todo el país".

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