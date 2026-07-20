El mensaje de Afra Blanco para el "racista y el xenófobo": "Hoy no seríamos campeones con su manera de entender el mundo; que agachen la cabecita"

La sindicalista se ha mostrado tajante con aquellos "que no entienden que el ser humano tenga derecho a vivir y a buscar un futuro mejor en España".

Afra Blanco ha querido lanzar un mensaje claro en Al Rojo Vivo al "racista, al xenófobo y también al clasista": "Hoy no seríamos campeones del mundo con su manera de entender el mundo", ha afirmado, tras lo que ha criticado a aquellos que "no entienden que el ser humano tenga derecho a vivir, a convivir y a buscar un futuro mejor en España, haya vivido donde haya vivido".

"Con su manera de entender el mundo, hoy no seríamos campeones del mundo", ha insistido la sindicalista, a lo que ha añadido: "Así que agachen la cabecita y aplaudan, que aplaudan a estos dos señores --en referencia a Lamine Yamal y Nico Williams-- y a toda esa selección y a esa manera de entender España y esa convivencia".

Tras ello, Inés García ha comentado que no sabe qué pensará Mariano Rajoy al respecto. "Son jugadores españoles y entendemos que Rajoy pensará eso, aunque seguramente tendría algo que decir", ha manifestado la presentadora.

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