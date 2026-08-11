El enviado de laSexta a Ceuta Javier Bastida relata la situación insostenible en la ciudad: "Hay 30 duchas para miles de personas"

El enviado de laSexta describe desde la ciudad las duras condiciones que afrontan los migrantes y los vecinos, y relata el impacto de la falta de recursos con escenas como la de un menor que dejó de hablar para correr tras una furgoneta de comida.

El enviado de laSexta a Ceuta, Javier Bastida, ha relatado en Al Rojo Vivo la situación que se vive en la ciudad ante la llegada de migrantes y la falta de recursos para atenderles. El periodista describe unas condiciones que considera "insostenibles", tanto para los recién llegados como para los propios vecinos.

"Hay 30 duchas en la playa del Trampolín para miles de migrantes. Hay 10 baños habilitados", explica Bastida, que ha podido comprobar sobre el terreno las dificultades a las que se enfrentan quienes permanecen en la calle a la espera de una solución.

El periodista también pone el foco en los vecinos de Ceuta y en cómo la situación está afectando a su día a día: "El vecino se puede quejar, porque está viendo cómo lo que era su vida se ha desmontado".

La falta de recursos también afecta a algo tan básico como la alimentación. "Les dan la bolsa de comida a las ocho de la tarde. ¿Tú qué haces durante todo el día?", plantea Bastida.

Pero uno de los episodios que más le ha impactado ocurrió el pasado domingo, mientras grababa con un niño de unos 12 o 13 años. "Vio la furgoneta, que es la que él identifica como la que trae comida, y dejó de hablar con nosotros para irse corriendo porque, si no, no come", relata.