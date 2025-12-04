Juanma Lamet, sobre el escándalo en Torrejón: "¿Cuánta gente se ha asomado a la muerte por culpa de esto?"

El periodista ha reflexionado sobre lo ocurrido en el Hospital de Torrejón, destacando que esto pasa porque desde la política se ha apostado por un modelo en el que "los tiburones eran los que estaban guardando la piscina".

Alargar listas de espera para así ganar más dinero. Es la instrucción que dio el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón.

Juanma Lamet no ha podido evitar preguntarse "cuánta gente se habrá asomado a la muerte" por culpa de esto. "¿De dónde viene este modelo de hacer negocio con la salud? Yo creo que de lo público", ha destacado.

El periodista ha criticado que, desde la política, se ha apostado por un modelo en el que eran "los tiburones los que guardaban la piscina". "Se ha expulsado a gente de la pública para derivarla a la privada", ha explicado.

Una situación que ha provocado que, en esa deriva, la privada se "haya empoderado tanto" que ha terminado con un CEO de una empresa privada "decidiendo sobre la salud de los madrileños".

