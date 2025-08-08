Martínez-Vares, ante el discurso antinmigración de Abascal: "Vaya cantidad de barbaridades que dice"

El asesor político ha tachado de "error absoluto" que el único concejal de Vox pueda marcar la "estrategia" del PP en Jumilla, recordando que son el grupo mayoritario tras conseguir el 42,33% de los votos en las elecciones.

El veto a las celebraciones musulmanas en los espacios públicos acordado con el Partido Popular en Jumilla ha dado alas al discurso xenófobo de Vox. Su líder, Santiago Abascal, pide ahora ir un paso más allá y prohibir la utilización del velo en instalaciones públicas.

"Vaya cantidad de barbaridades que dice con los pies metidos en el agua", ha destacado Santiago Martínez-Vares tras ver el tuit que ha publicado en sus redes sociales.

El asesor político ha analizado lo ocurrido en Jumilla, recordando que el PP ganó en esta localidad murciana con el 42,33% de los votos. "Hay un solo concejal de Vox, con el 7% del electorado", ha explicado, dejando claro que representa una minoría.

Por tanto, ha reconocido que le parece un "error absoluto" que esta minoría sea capaz de marcarle la estrategia al mayoritario. "La migración es un tema de Estado, tenemos que convivir con ella", ha destacado.

Martínez-Vares ha señalado que un partido que ha gobernado y que aspira a gobernar España "no puede colocarse donde quieren los ultras", advirtiendo que lo ocurrido en Jumilla es un "experimento" de Vox que forma parte de una estrategia nacional. "El peligro es que haya gente que compre este marco mental", ha zanjado.