Marta García Aller: "Resulta bochornoso ver lo rápido que en el PP creen las denuncias de mujeres del PSOE y lo rápido que en el PSOE creen las denuncias de mujeres del PP"

Según ha revelado 'El País', la dirección del PP de Madrid habría presionado a una concejala del Ayuntamiento de Móstoles para silenciar una acusación de acoso sexual y laboral contra el entonces alcalde del municipio, Manuel Bautista. La edil, que acabó dimitiendo, habría sido instada a no denunciar los hechos.

La reacción del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha sido negarlo todo. Serrano aseguró que el caso fue archivado porque "carecía de sustento".

Para la periodista Marta García Aller, esta respuesta evidencia una incomprensión profunda del problema. "El PP no termina de entender cómo funcionan el acoso sexual y el acoso laboral, ni lo difícil que es para una víctima alzar la voz, especialmente cuando, desde el primer momento, se la cuestiona y se le dice que no tiene pruebas", ha señalado.

García Aller ha subrayado además una de las principales incógnitas del caso: "No está claro qué tipo de investigación inició el PP, ni qué garantías ofreció a la víctima". En cambio —ha añadido— sí hay una certeza: "Sabemos perfectamente qué garantías se le dieron al alcalde, porque no le ha pasado absolutamente nada".

A su juicio, ambos partidos deberían aplicarse ese mismo criterio internamente

