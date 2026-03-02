Marta García Aller, sobre la posición de Sánchez: "Si Irán lanza misiles que alcanzan la UE, España tiene que estar con sus aliados"

La periodista ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la petición del presidente del Gobierno para detener la "espiral" de violencia y ha advertido de que "el efecto mariposa de todo lo que puede venir después de este conflicto es tan dispar como el precio del petróleo o el futuro de Juan Carlos I".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este lunes los ataques de Irán y Hizbulá en una publicación en la red social X, donde también ha llamado a detener esta "espiral": "La violencia solo genera más violencia", ha manifestado el líder del Ejecutivo.

Ante esta postura de Sánchez, la periodista Marta García Aller ha opinado que "puedes estar en contra de que este conflicto haya empezado, pero ya está aquí", tras lo que ha subrayado que "el efecto mariposa de todo lo que puede venir después es tan dispar como el precio del petróleo o el futuro de Juan Carlos I".

En este sentido, la periodista de 'El Confidencial' ha advertido de que el conflicto actual "puede afectarlo absolutamente todo". "Ese es el nivel de incertidumbre. Y si Irán ya está lanzando drones o misiles que pueden llegar hasta la Unión Europea, como es el caso de Chipre, España tiene que estar con sus aliados", ha defendido García Aller.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.