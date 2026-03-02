Nazanin Armanian ve a Reza Pahlaví como sucesor de Jamenei en Irán: "Es una de las opciones más seguras para tomar el poder"

La politóloga iraní ha destacado que él "es la opción de Israel", por lo que considera a Pahlaví como uno de los candidatos con más posibilidades para liderar el país. Además, ha señalado que tras los ataques de EEUU, el "régimen se ha desintegrado".

Nazanin Armanian, politóloga iraní, cree que Reza Pahlaví, el hijo mayor del sha, "es una de las opciones más seguras para que tome el poder en Irán ahora" tras la muerte del ayatolá Jamenei. "Reza Pahlaví es la opción de Israel, pero es un militar del ejército, no de los guardianes islámicos", ha señalado la experta, quien ha indicado que Irán "es el único país del mundo que tiene dos ejércitos".

Así, ha recordado que cuando hicieron "la revolución, fue una revolución auténtica y espontánea, pero sin liderazgo". "Queríamos una república democrática, y el escenario se parece muchísimo, porque el sha había descabezado a todos los líderes de la oposición, todos habían sido asesinados".

En este punto, Armanian ha destacado el papel que tuvo el expresidente de EEUU Jimmy Carter con Jamenei. "Él dijo que lo colocaba en Irán, uno de los países más importantes del mundo, y que podía hacer lo que quisiera, pero que no le tocase al Ejército y a los servicios de inteligencia, porque habían invertido mucho dinero".

Fue entonces con la llegada del ayatolá Jamenei cuando "se desmorona el régimen del sha de Persia", algo que fue posible "gracias a la ayuda de Estados Unidos". Sin embargo, Jamenei "no se fiaba de ese Ejército", y decidió "crear un ejército propio paralelo, que es más poderoso que el ejército clásico, y que se llaman los guardianes de la revolución islámica".

"El régimen se ha desintegrado"

Ahora, ha destacado Armanian, "el régimen se ha desintegrado", subrayando que "en el ataque de Israel del pasado junio, se descabezó a los 30 altos militares de los guardianes islámicos", que "no solo gestionaban lo militar, sino que son gestores políticos y económicos del país".

"La Guardia Revolucionaria iraní gestiona prácticamente el comercio interno y el comercio exterior", ha indicado al respecto, al tiempo que ha opinado que Irán no tiene ninguna capacidad de resistir a los ataques de EEUU e Israel. "Solo con Israel sería suficiente, pero además se han apuntado al tinglado Inglaterra, Francia y Alemania. Es como si fuera la OTAN, pero sin el nombre", ha apuntado.

Catástrofe humanitaria en las cárceles de Irán

Por otro lado, la politóloga iraní ha manifestado que "la gente ya se está movilizando" como lo hizo "hace un mes y medio, cuando hubo al menos 30.000 muertos decenas de miles encarcelados". Y en relación con los presos, Nazanin Armanian ha querido advertir de que "el sábado los funcionarios de las prisiones huyeron y dejaron sus puestos de trabajo, por lo que han dejado a los presos sin agua, sin comida y sin poder ir al baño", por lo que "hay una catástrofe humanitaria en este momento en las cárceles de Irán".

Además, la experta ha reconociendo que tiene "miedo" porque ya conocen al régimen. "Antes de que se vayan definitivamente, dentro de poco, harán una masacre tremenda a los presos políticos", ha advertido Nazanin Armanian.

