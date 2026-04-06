Marta García Aller: "¿Es posible que el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE llevara este tren de vida sin que sus superiores lo supieran?"

La periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, analiza el inicio del juicio contra José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas': "Puede que no sea lo más grave económicamente, pero sí lo más sangrante socialmente por producirse en el peor momento".

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado el inicio del juicio contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura central del conocido como 'caso mascarillas', cuyo proceso arranca este martes 7 de abril, cuando se sentará en el banquillo con una petición fiscal de 24 años de prisión por su presunta implicación en una trama de comisiones ilegales durante la pandemia.

"Este es el caso que tiene ahora mismo el Partido Socialista en marcha y, a diferencia de la Operación Kitchen, afecta a la cúpula del Gobierno actual", ha señalado. "Vamos a ver desfilar a dos ex secretarios de Organización vinculados al caso, y también aparecen otras figuras del entorno del partido. Hay muchas cosas que aclarar".

García Aller ha subrayado además el impacto social del escándalo: "El tema de las mascarillas quizá no sea el más grave en términos económicos, pero sí es el más sangrante socialmente. Supone enriquecerse en el momento más duro de la pandemia, con material que ni siquiera cumplía la normativa. Mientras tanto, ese dinero presuntamente servía para financiar viajes y un tren de vida que, de otra forma, no serían noticia".

En su conclusión, ha planteado una duda clave: "Pasa como con el caso Kitchen: ¿es posible que un exministro y secretario de Organización del PSOE llevara este nivel de vida y desarrollara estas prácticas sin que sus superiores o sus compañeros en el Consejo de Ministros lo supieran?".

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