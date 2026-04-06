Lluís Orriols explica cómo Vox le está "robando" votos al PSOE: "Lo interesante es el perfil: jovenes trabajadores con dificultades económicas"

El politólogo Lluís Orriols analiza una tendencia "muy incipiente" pero que cada vez empieza a ser más real, según la intención de votos de algunas encuestas: votantes del PSOE que se irán a Vox. En el vídeo, los detalles.

El politólogo Lluís Orriols, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza en Al Rojo Vivo una tendencia que estamos empezando a ver. Según la intención de votos de algunas encuestas como la de 40db para 'El País' y la 'Cadena Ser', estamos viendo cómo algunos votantes del PSOE, si hubiera hoy elecciones, votarían a Vox, un cambio, sin duda, cuanto menos, curioso.

"Llevamos muchos meses viendo cómo las fugas del PSOE a Vox aumentan mes a mes. Ahora mismo estaríamos cerca del 6% de las fugas de votantes socialistas a Vox. Serían las fugas principales del PSOE. Es decir, se iría más gente a Vox que a otras formaciones políticas", afirma Orriols.

Y lo que más llama la atención, señala el experto, es el perfil de esas personas que se irán a Vox habiendo votado al PSOE: "Son personas jóvenes, de mediana edad y trabajadoras con dificultades económicas. Trabajadores que podríamos llamar vulnerables, que viven en ciudades más pequeñas y no en grandes urbes".

Por otro lado, explica Orriols que las trasferencias de votante del PP a Vox son "fugas mucho más clásicas: "Son gente ideologizada, gente de derecha que vota, que se mueve a Vox por una cuestión ideológica: por cuestiones de inmigración, de agenda cultural, etc.".

Sin embargo, en el caso de la fuga de votantes del PSOE hacia Vox, "es el caso clásico de lo que vemos de esta competición tripolar de extrema derecha, robando votos que eran clásicos de la socialdemocracia, que son trabajadores empobrecidos, que ven sus expectativas frustradas, que están altamente desafectos con el sistema y con los gobernantes y, además, muy preocupados por la corrupción", añade el politólogo.

Hay, en definitiva, dos vectores que mueven el votante socialista hacia Vox, algo que estamos viendo de momento muy "incipiente": "Vulnerabilidad económica y desafección con la política", concluye Orriols. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

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