Marta García Aller, tras la nueva denuncia en el PSOE: "Que ocurra en todas partes no significa que sirva como excusa"

Ante las denuncias de acoso contra el presidente de la Diputación de Lugo, la periodista subraya que la clave es la reacción: "No basta con disculpas, sino con actuar con rapidez y escuchar a las víctimas".

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha analizado las denuncias de varias mujeres contra el presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual. "No hay respuesta, y que no exista la posibilidad de ofrecer explicaciones oficiales es una muy mala señal; quizá porque lo ocurrido es, sencillamente, inexplicable", apuntó.

García Aller subrayó la desolación que estos casos generan no solo en el PSOE, sino también en el feminismo y entre las trabajadoras en general: "Si una mujer no lo ha vivido en carne propia, conoce a alguien que sí. El acoso ocurre en política, en la empresa… es tristemente cotidiano".

Aun así, insistió en que la normalización del fenómeno no puede convertirse en excusa: "Espero que estos casos sirvan para entender que el hecho de que pase en todas partes no lo justifica. La clave está en cómo se reacciona. No basta con pedir disculpas, como está haciendo ahora el presidente del Gobierno; lo determinante es la rapidez para actuar y escuchar a las víctimas, porque es tremendamente difícil expresar el miedo y el rechazo cuando quien acosa es un superior".

