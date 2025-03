Marta García Aller, tras las miles de llamadas que recibió el 112 la tarde de la DANA: "¿Dónde podía estar Mazón que fuera más urgente? Eso aún no lo sabemos"

El 112 informó que recibió miles de avisos sobre barrancos desbordados y graves inundaciones horas antes de que se mandara la alerta enviada a las 20:11h. El informe, que se ha conocido a petición de la jueza de Catarroja que lleva la investigación sobre la DANA, refleja además que el teléfono de emergencias 112 recibió el día de la DANA un total de 19.821 llamadas y gestionó 4.770 incidentes en la provincia de Valencia.

Algunas de esas llamadas iban dirigidas directamente al barranco del Poyo. Según detallaba, en Al Rojo Vivo, el periodista Miguel Ángel Campos, "a las 17:34h hay una llamada advirtiendo de que en Chiva, cabecera del Poyo, se está desbordando ya el barranco y que el agua ya va en algunas zonas por el tejado". La información existía.

16.000 llamadas de personas que saben perfectamente a qué hora estaban temiendo por su vida. Había mucha gente pendiente de la hora. ¿Dónde podía estar que fuese más urgente o necesario que atendiendo, en el Cecopi o donde fuera, la mayor emergencia que ha tenido la comunidad autónoma? Esa respuesta aún no la están dando", afirma Marta García Aller, periodista de El Confidencial.

Además, y en relación con ese informe que hemos conocido de Emergencias, la periodista recuerda una anécdota que sucedió la mañana siguiente a la DANA, el día 30 de octubre, que refleja, para ella, "lo lejos que estaba la Generalitat de entender la magnitud de la tragedia".

"En los primeros informativos de la mañana, una de las cosas que querían desmentir era que el 112 estuviera colapsado. Estaban muy indignados con la información que estaban dando los medios de que el 112 no había dado abasto ¿Cómo iba a hacerlo con esta tragedia? En vez de insistir en que estaban haciendo todo lo posible y pedir disculpas por todas aquellas personas encaramadas a los árboles a los que no había podido ir aún a rescatar, lo que decían era que no había habido ningún colapso", finaliza García Aller.