Marta García Aller: "El miedo a la extrema derecha no existe, ni siquiera en Extremadura"

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'El Confidencial' desgrana varias lecturas de los resultados de las elecciones extremeñas y destaca que, aunque el PP no alcanzó la mayoría absoluta, logró un avance significativo que "hace dos años habría parecido imposible".

La periodista de 'El Confidencial', Marta García Aller, analiza los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura y puso el foco en el tono contenido de la candidata popular, María Guardiola. "A Guardiola se le notaba anoche que no estaba especialmente triunfal", señala, antes de desgranar varias claves del resultado.

Según García Aller, aunque el Partido Popular no alcanzó la mayoría absoluta, sí logró un avance significativo. "Ha conseguido algo que hace dos años nos habría parecido imposible: aumentar en escaños, convertirse en el partido más votado y sumar más que toda la izquierda junta, todo ello sabiendo los electores extremeños que necesitará a Vox para gobernar", explica.

En ese sentido, recuerda que en la anterior convocatoria electoral Guardiola acudió a las urnas negando cualquier pacto con Vox. "Mintió al asegurar que no pactaría con la extrema derecha, porque existía miedo a cómo podría reaccionar el votante extremeño, tradicionalmente socialista, ante un PP dispuesto a entenderse con Vox", afirma.

Sin embargo, para la periodista, los resultados actuales despejan cualquier duda sobre ese temor. "Ahora ya sabemos cómo reacciona un electorado tan socialista como el extremeño: le da igual. PP y Vox suman cerca del 60% de los votos., concluye.

