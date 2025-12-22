El Supremo llama a declarar a los dos eurodiputados que denunciaron a Alvise Pérez por acoso y revelación de secretos

Los detalles El magistrado acuerda que se inicien los trámites para solicitar la correspondiente autorización al Parlamento europeo para proceder contra el querellado. Además, cita para el 12 de enero a los dos querellantes Diego Solier y Nora Junco.

El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha acordado este lunes la incoación de diligencias previas para investigar los hechos imputados al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, en la querella presentada contra él por los dos eurodiputados que le seguían en la lista presentada por "Se Acabó la Fiesta", que la Sala de Admisión calificó indiciariamente, en auto del pasado 3 de octubre, como constitutivos de presuntos delitos de acoso y revelación de secretos.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso laSexta, el instructor da traslado de la querella y de lo actuado a Alvise Pérez y le requiere para que, en el plazo de cinco días, manifieste si está dispuesto a prestar declaración de manera voluntaria y asistido de letrado, antes de que pueda concederse por el Parlamento europeo la correspondiente autorización. A la vista de lo que manifieste, el juez acordará lo que proceda.

Asimismo, el magistrado acuerda que se inicien los trámites para solicitar la correspondiente autorización al Parlamento europeo para proceder contra el querellado. Además, cita para el 12 de enero a los dos querellantes Diego Solier y Nora Junco.

La Sala de lo Penal acordó declarar su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento de Alvise Pérez por esta causa en auto del pasado 3 de octubre.

