Marta García Aller: "Feijóo se equivoca al insinuar que Sánchez tiene algún alineamiento con Hamás"

Mientras analizaba los aciertos y errores en las declaraciones de Feijóo y Sánchez sobre el conflicto en Gaza, la periodista fue igualmente tajante al asegurar: "El Gobierno de Ayuso se equivoca todo el rato".

El genocidio en Gaza se ha convertido en nuevo combustible de la confrontación política en España, justo cuando la ofensiva israelí sobre Ciudad de Gaza ha dado un salto cualitativo hacia la destrucción total. En la sesión de control de este miércoles, la oposición volvió a centrar sus ataques al Ejecutivo en su política exterior respecto a Israel.

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha valorado las posiciones de los principales líderes. Sobre las declaraciones de Feijóo, ha señalado: "Creo que acierta cuando por fin es tajante en condenar lo que está haciendo el Gobierno de Netanyahu y recuerda que eso no es el pueblo de Israel, sino un Gobierno extremista que está detrás de la matanza indiscriminada de civiles".

No obstante, ha destacado: "Se equivoca cuando, a continuación de esas palabras, insinúa que Sánchez tiene algún alineamiento con Hamás. Eso no contribuye a frenar la polarización".

También ha analizado el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso: "Sánchez acierta cuando se muestra firme al hablar de genocidio y no tiene ambages en llamarlo así, pero se equivoca al insinuar que Feijóo, por no usar ese término, no está en contra de la matanza".

Por último, ha dirigido una crítica directa a la presidenta madrileña: "El Gobierno de Ayuso se equivoca todo el rato".