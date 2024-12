Marta García Aller, sobre la "cuestión de confianza" que ha pedido Puigdemont a Sánchez: "Es una palanca más para negociar"

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha comparecido desde Bruselas y ha exigido a Pedro Sánchez una cuestión de confianza, al año de cumplirse un año de legislatura. Según el catalán, Pedro Sánchez no es de "fiar".

La periodista Marta García Aller, de El Confidencial, señala que esta petición o amenaza es una "palanca más para negociar y aumentar el precio de lo que le quiera sacar al Gobierno"; ahora bien, "escuchar a Puigdemont hablar de quién es de fiar y quién no, cuando lo último que prometió a sus votantes es que si no era president de la Generalitat se iba de la política... No está Puigdemont para dar lecciones de quién es de fiar y quién no".

De este modo, para García Aller, esta "petición" de Puigdemont responde a una llamada de atención: "Lo que está es tratando de buscar el protagonismo -y que le hagamos casito- que perdió tras las elecciones catalanas". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.