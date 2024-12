Carlos Cué analiza la petición de Puigdemont a Sánchez de una cuestión de confianza: "Marca una negociación presupuestaria dura"

Carlos Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha comparecido desde Bruselas y ha exigido una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque dice que "no es de fiar". El periodista de El País, Carlos Cué mantiene que la cuestión de confianza no estaba en la agenda, pero el Gobierno sí asumía que esta comparecencia de Puigdemont iba a ser dura.

Así, explica el periodista que el contexto en el que se produce esta comparecencia del líder de Junts es el primer aniversario de la investidura de Sánchez al frente del Gobierno, tras las elecciones del 23-J, por lo que "ahora lo que coloca Puigdemont sobre la mesa es el marco de la negociación presupuestaria y todo el mundo asumía, dentro del Gobierno, que hiciera un discurso dura para marcar una negociación presupuestaria que va a ser dura, pero lo cierto es que se está negociando".

No obstante y en cuanto a la cuestión de confianza que ha planteado Puigdemont, "me cuesta creer que Sánchez se me meta ahora en este lío", confiesa Cué; ahora bien, sí es y será "una negociación dura, pero a la vez, es negociación", insiste.

Por ejemplo, el tema central que es la migración se ha negociado "muy intensamente" por ambas partes y Junts está "muy metido" en muchas negociaciones de diversos ministerios. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.