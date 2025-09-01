Marta García Aller analiza la situación del Ejecutivo: "Cuanto más se prolonga la agonía del Gobierno, más se fortalece la extrema derecha"

La periodista ha esbozado la situación del Gobierno, al que describió como "atrapado entre los escándalos de corrupción y la incapacidad de actuar". Una parálisis que, en su opinión, tiene una consecuencia evidente: "Ante un Gobierno agónico, la gran beneficiada es la extrema derecha".

La periodista Marta García Aller ha puesto el foco en la falta de Presupuestos Generales del Estado, un asunto que considera central para la acción política del Ejecutivo. Ha recordado que este es ya el tercer curso político consecutivo del Gobierno de Pedro Sánchez sin unas cuentas aprobadas, una circunstancia que, a su juicio, limita gravemente la capacidad de gobernar.

"No se pueden fijar prioridades, no se pueden sacar adelante las propuestas de las que se habla. En un asunto tan relevante como la emergencia climática, que afecta con tanta intensidad a un país como España, el Gobierno carece de margen de maniobra. Tampoco se puede hacer nada serio frente a la emergencia de la vivienda", ha sentenciado la periodista en Al Rojo Vivo. En este sentido, ha subrayado: "Sin Presupuestos no se puede gobernar".

Además, ha recordado que este Gobierno logró mantenerse pese a una fragmentación parlamentaria inédita, con el objetivo de frenar a la extrema derecha, lo que permitió a Pedro Sánchez volver a La Moncloa tras el 23J. Sin embargo, ha advertido: "Ahora, cuanto más se prolongue esta situación de un Gobierno que no puede gobernar, atrapado entre los escándalos de corrupción y la incapacidad de hacer nada, más se beneficia la extrema derecha, que es la gran ganadora ante un Ejecutivo agónico".