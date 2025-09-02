Ahora

en al rojo vivo

Afra Blanco, sobre la campaña contra la jueza de Catarroja: "Incomoda que sea una mujer"

La sindicalista ha puesto de relieve que este tipo de cuestionamientos no son nuevos: las críticas hacia mujeres en puestos de poder suelen adoptar un tono muy distinto al que se dirige contra los hombres.

afra

Se ha puesto en marcha una campaña de difamación contra la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción que investiga la gestión de la DANA. La sindicalista Afra Blanco ha denunciado esta estrategia, que no solo busca erosionar a la magistrada en el plano profesional: "De ella han dicho que tiene una intención política, que no es válida para ejercer la función porque tiene arraigo. En el fondo, una vez más, estamos ante quienes la atacan como profesional y la denigran como mujer y como jueza".

Blanco ha puesto de relieve que este tipo de cuestionamientos no son nuevos: las críticas hacia mujeres en puestos de poder suelen adoptar un tono muy distinto al que se dirige contra los hombres. "Cuando se trata de ellos, las críticas son otras: ellos se enfadan; nosotras somos unas histéricas. Ellos están preparados; nosotras, a saber con cuántos nos hemos acostado. Ellos tienen la formación necesaria; si nos toca a nosotras, en realidad dicen que son ellos quienes lo hacen a escondidas".

Y ha concluido con contundencia: "En el fondo, lo que incomoda es que sea una mujer".

Las 6 de laSexta

  1. Illa y Puigdemont se reúnen por primera vez en Bruselas
  2. Sánchez, sobre las causas contra su entorno: "Hay jueces que hacen política y políticos que están tratando de hacer justicia"
  3. La jueza de la DANA denuncia una "campaña difamatoria" por parte de la defensa de Argüeso: "Destila un machismo atroz"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. El argumento xenófobo del alcalde de Valtierra (Navarra): exige 20 años de padrón para dar ayudas de natalidad porque "los inmigrantes nos cuestan un pastizal"
  6. Hacinados, enfermos y sucios: así rescataron a seis hermanos menores de una casa en Vallecas antes de que sus padres huyeran con ellos