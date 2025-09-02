Afra Blanco, sobre la campaña contra la jueza de Catarroja: "Incomoda que sea una mujer"

La sindicalista ha puesto de relieve que este tipo de cuestionamientos no son nuevos: las críticas hacia mujeres en puestos de poder suelen adoptar un tono muy distinto al que se dirige contra los hombres.

Se ha puesto en marcha una campaña de difamación contra la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción que investiga la gestión de la DANA. La sindicalista Afra Blanco ha denunciado esta estrategia, que no solo busca erosionar a la magistrada en el plano profesional: "De ella han dicho que tiene una intención política, que no es válida para ejercer la función porque tiene arraigo. En el fondo, una vez más, estamos ante quienes la atacan como profesional y la denigran como mujer y como jueza".

Blanco ha puesto de relieve que este tipo de cuestionamientos no son nuevos: las críticas hacia mujeres en puestos de poder suelen adoptar un tono muy distinto al que se dirige contra los hombres. "Cuando se trata de ellos, las críticas son otras: ellos se enfadan; nosotras somos unas histéricas. Ellos están preparados; nosotras, a saber con cuántos nos hemos acostado. Ellos tienen la formación necesaria; si nos toca a nosotras, en realidad dicen que son ellos quienes lo hacen a escondidas".

Y ha concluido con contundencia: "En el fondo, lo que incomoda es que sea una mujer".