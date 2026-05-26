Alán Barroso: "Se puede decir al mismo tiempo que hay una especial inquina hacia Zapatero por parte del PP y que lo que estamos viendo es muy grave"

El politólogo Alán Barroso analiza los últimos datos que hemos conocido en el sumario del caso Plus Ultra, que implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el vídeo, los detalles de su intervención.

Tras conocer el sumario del caso Plus Ultra, que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación que hace el consultor político Alán Barroso, es clara: "Hay una especial inquina contra José Luis Rodríguez Zapatero en este país por parte de la derecha por haberse involucrado hasta el final en todas las elecciones".

Y al mismo tiempo, añade contundente, "se puede decir que todo lo que está saliendo [de Zapatero] es muy grave y que durante estas dos semanas el desgaste va a ser absoluto".

Porque además, señala el experto que "a todo el movimiento de izquierdas y progresistas que se produjo en este país después del 15M, esto le habría parecido absolutamente terrible, pero el espacio político español se ha derechizado tanto y ha cambiado tanto el sentido común, que Zapatero llegó a representar la mayor cara del progresismo español".

Y eso, que "pocos se acuerdan de que aquel 15 M se hizo precisamente contra aquellas formas de la política", incide Barroso. "Veremos en lo que avanza esto, porque de momento solo tenemos la versión de la acusación. Tenemos que escuchar a Zapatero", concluye.

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