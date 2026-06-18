Marta García Aller analiza la declaración de Zapatero ante el juez: "No ha dado ninguna explicación verosímil"

La periodista sostiene que la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez no despejó las dudas de la investigación. Asegura que el expresidente se limitó a negar las acusaciones sin aclarar cuestiones clave sobre las transferencias bajo sospecha y las joyas halladas en el registro.

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha cuestionado que la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama haya servido para aclarar las sospechas que pesan sobre él. A su juicio, el expresidente se limitó a negar las acusaciones, pero no aportó explicaciones convincentes sobre algunos de los indicios recogidos en la investigación.

"Más que explicaciones, lo que dio fueron negaciones", ha señalado. Según García Aller, Zapatero rechazó cualquier implicación en los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros, pero dejó sin responder cuestiones relevantes. "No ha dado ninguna explicación verosímil a las transferencias sospechosas que aparecen en sus cuentas y que, según la investigación, estarían relacionadas con la ayuda pública concedida a Plus Ultra", ha afirmado.

La periodista ha diferenciado entre la dificultad de demostrar una posible influencia política en el rescate de la aerolínea y las dudas que, a su juicio, siguen existiendo sobre el rastro del dinero. También ha recordado que la UDEF vincula determinadas reuniones y movimientos societarios con cuentas en Dubái y que, según los investigadores, algunos de esos encuentros fueron organizados por la secretaria del expresidente.

"Hay muchas cuestiones que todavía no ha explicado y que llevaba semanas anunciando que aclararía", ha concluido García Aller, para quien la comparecencia judicial no sirvió para disipar los interrogantes de la causa, especialmente los relacionados con las joyas halladas durante el registro.

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