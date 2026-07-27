Las lágrimas de la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias (Madrid): "La sensación de los vecinos es de angustia e impotencia, todo nuestro entorno se ha quemado"

Aránzazu Povedano Fraguela, alcaldesa de la localidad madrileña, aún confinada por los incendios que comenzaron el pasado jueves en la Comunidad de Madrid, explica en Al Rojo Vivo cómo se sienten los vecinos tras varios días con el fuego activo: "Queremos salir ya de esta pesadilla".

Los incendios de Madrid y de Ávila siguen sin estar controlados y ya hay 90.000 personas entre evacuadas y confinadas. San Martín de Valdeiglesias (Madrid), lugar donde se originó uno de los fuegos de este pasado jueves, es una de las localidades confinadas y sus vecinos ya empiezan a notar las consecuencias de estos terribles incendios.

"Son ya muchos días y las sensaciones de los vecinos son de tristeza, de inseguridad y de impotencia, al ver que al final todo nuestro entorno se ha quemado", asegura emocionada, en directo en Al Rojo Vivo, Aránzazu Povedano Fraguela, alcaldesa de la localidad madrileña.

"Esto, de verdad, no se lo deseo a nadie. Es cierto que no hemos perdido vidas, todos estamos bien e intentando sobrellevar esto de la mejor forma posible. Pero esto es un infierno y queremos salir ya de esta de esta pesadilla", confiesa Povedano.

Por otro lado, explica la alcaldesa que la localidad sigue confinada y hay, además, por otro lado, 600 personas desalojadas de sus domicilios, en dos sitios diferentes, uno en el polideportivo y otro en el Colegio Virgen de la Nueva.

En la mañana de este lunes, informa Povedano, se ha procedido ya al realojo de los primeros desalojados, que eran los abuelos de la residencia (los primeros a los que les impactó el incendio) y tras la reunión del CECOP puede que se realoje a las familias de las urbanizaciones El Mirador, La Solanilla y El Garnacho.

Una de las preocupaciones de la edil madrileña es que aún los medios aéreos no pueden acudir porque "el cielo aquí está totalmente cubierto de humo, con lo cual la visibilidad para los medios es imposible para que puedan trabajar y saber, en este caso, dónde tienen que echar el agua (...) Estamos esperando a que no se levante ese viento que ya nos han anticipado que va a suceder en el día de hoy, porque en el momento en que se levante ese viento, al final reaviva de nuevo el fuego y volvemos otra vez a situaciones de crisis complicadas".

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