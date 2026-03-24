Mario Saavedra reflexiona sobre el papel de EEUU en la guera de Irán: "Este puede ser el mayor error estratégico de EEUU después de Vietnam e Irán"

Citando conversaciones y artículos, el periodista señala que Donald Trump está rectificando tras tensar la situación: "Da la impresión de que vuelve a recular y busca ya una cabeza de turco".

Mario Saavedra, periodista de 'El Periódico', ha analizado las intenciones de Donald Trump con las negociaciones con Irán y apunta a que se trata de un giro forzado por la situación: "Están bastante desesperados. Hoy hablaba con una exjefa de servicio del Mossad, ahora experta en Irán, y me decía que la única forma razonable de salir de esta guerra sin que se interprete como una derrota —o como una victoria para Irán— sería lograr un acuerdo nuclear. Es decir, controlar los aproximadamente 440 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán y avanzar en su programa de misiles balísticos. Pero eso es muy poco, porque ya se consiguió en 2015 con el acuerdo impulsado por Obama, que funcionó durante tres años".

Saavedra considera que Trump vuelve a rectificar tras tensar la situación: "Pase lo que pase, da la impresión de que está reculando otra vez. Ya ocurrió con los aranceles, cuando cayeron los mercados y subió el bono al 5 %, o cuando la Unión Europea amagó con responder a sus amenazas sobre Groenlandia. Y ahora vuelve a pasar".

Además, apunta a una estrategia para desviar responsabilidades: "Trump ya está buscando una cabeza de turco. Ayer señaló al secretario de Guerra como el primero en plantear la vía militar, como si la decisión no fuera suya. Todo indica que quiere retirarse, aunque resulta difícil entender cómo después de haberlo tensionado todo hasta este punto".

Por último, cita un artículo publicado en un medio estadounidense escrito por un exembajador de Estados Unidos en la OTAN: "Sostiene que este puede ser el mayor error estratégico de EEUU desde Vietnam e Irak, porque no se ha logrado nada y, en cambio, se ha fortalecido al régimen de los ayatolás".