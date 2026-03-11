Ahora

Mario Saavedra destaca "las lecciones de EEUU" en la guerra: "Han pasado del Irán de Jamenei al Irán de Jamenei, a ver con qué nos sorprenden ahora"

El corresponsal político y analista internacional de 'El Periódico' ha ofrecido su análisis sobre el conflicto con Irán en Al Rojo Vivo: "Cada vez tiene una dimensión más global y cada vez es una guerra más enredada".

Tras el martes en el que Estados Unidos anunció que sería "el día más intenso de bombardeos en Irán", Saavedra ha criticado la estrategia militar estadounidense: "Estoy deseando ver qué lección de estrategia nos dan hoy los genios del Pentágono. Se han gastado 12.000 millones de dólares, han perdido ocho vidas estadounidenses y han causado más de mil muertos iraníes —entre ellos 160 niñas— para pasar del Irán de Jamenei al Irán de Jamenei".

"Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy", ha concluido.

