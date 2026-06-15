Mario Saavedra analiza el pacto alcanzado por EEUU e Irán: "Israel tiene todos los incentivos para hacer descarrilar este acuerdo"

El analista internacional advierte que el acuerdo entre EEUU e Irán sobre el estrecho de Ormuz supone un giro estratégico, pero anticipa un fuerte rechazo de Israel, que podría intentar dinamizar o incluso sabotear el pacto.

Esta vez sí parece haber un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Según las partes, tanto la administración de Donald Trump como el régimen iraní levantarán las restricciones sobre el paso marítimo. El pacto, que se prevé firmar este viernes en Ginebra, permitiría reactivar el tráfico en uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo.

El analista internacional Mario Saavedra ha analizado en Al Rojo Vivo el alcance del acuerdo y la posición de Israel, que observa el movimiento con gran preocupación: "Israel tiene todos los incentivos para hacer descarrilar este acuerdo porque es un desastre estratégico sin precedentes. La segunda gran derrota de Netanyahu".

Saavedra añade que en Israel las críticas son intensas y anticipa posibles movimientos de respuesta: "Van a intentar, sin lugar a dudas, que cualquier chispa —una mosca que pase del sur del Líbano al norte de Israel— sirva de pretexto para atacar. Habrá que ver cuál es la respuesta iraní. En todo caso, es un camino muy largo: hoy no es el final, sino el principio de lo que podría ser un regreso a la normalidad".