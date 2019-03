Mario Cortés, curado de hepatitis C: "Hay que seguir la lucha"

FUNDADOR DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HEPATITIS C

Mario Cortés, fundador Plataforma de Afectados por Hepatitis C, ha anunciado en 'Al Rojo Vivo' que los médicos le han confirmado que está curado. "Me encuentro pletórico. Tengo mucha fuerza y ganas de vivir". Cortés, que tenía una esperanza de vida de ocho años antes de comenzar el tratamiento, ha confesado que "ha sido una lucha muy dura" por la que aún hay que pelear. Cortés denuncia por ejemplo el caso de un preso con hepatitis C "tengo una carta de un preso con F4 al que no permiten ir al hospital", algo que depende directamente del ministerio del Interior. Además, Mario Cortés avanza que se embarca en un nuevo proyecto para que todo el mundo pueda acceder al medicamento que necesite: "Hay que seguir la lucha,hay colectivos de enfermos que no acceden a medicación".