María Llapart asegura que desde el PSOE creen que la abstención en Extremadura "les ha machacado"

La dirección socialista admite que no han sabido "movilizar" a su electorado en Extremadura. Su debacle electoral se da en medio de una crisis interna por la multitud de casos de corrupción y acoso sexual que ha cercado al partido en las últimas semanas.

El PSOE ha sufrido este domingo un batacazo en las elecciones de Extremadura, que ha confirmado los peores pronósticos de las encuestas. Los socialistas han perdido diez escaños en esa comunidad, quedándose solo con 18, mientras que el resto de formaciones han ganado.

El análisis que hacen desde el partido es que la abstención les ha "destrozado", literalmente. Según ha explicado María Llapart en Al Rojo Vivo, la dirección socialista admite que "no han conseguido movilizar a su electorado", lo que está "machacando" al partido en estos resultados.

      En las últimas semanas, el PSOE se ha visto envuelto en multitud de escándalos de corrupción y denuncias por acoso sexual. La gestión de este último asunto ha sido criticada incluso dentro de las filas socialistas, que consideran que Ferraz no ha sido lo suficientemente tajante en su condena al acoso.

