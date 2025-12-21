María Llapart asegura que desde el PSOE creen que la abstención en Extremadura "les ha machacado"

La dirección socialista admite que no han sabido "movilizar" a su electorado en Extremadura. Su debacle electoral se da en medio de una crisis interna por la multitud de casos de corrupción y acoso sexual que ha cercado al partido en las últimas semanas.

El PSOE ha sufrido un duro revés en las elecciones de Extremadura, perdiendo diez escaños y quedándose con solo 18, mientras que el resto de partidos han ganado terreno. Desde el partido, se atribuye esta derrota a la alta abstención, que consideran les ha perjudicado significativamente. Según María Llapart en Al Rojo Vivo, la dirección socialista reconoce que no lograron movilizar a su electorado, afectando gravemente sus resultados. Además, el partido ha enfrentado recientes escándalos de corrupción y denuncias de acoso sexual, cuya gestión ha sido criticada internamente por no ser lo suficientemente contundente.

El PSOE ha sufrido este domingo un batacazo en las elecciones de Extremadura, que ha confirmado los peores pronósticos de las encuestas. Los socialistas han perdido diez escaños en esa comunidad, quedándose solo con 18, mientras que el resto de formaciones han ganado.

El análisis que hacen desde el partido es que la abstención les ha "destrozado", literalmente. Según ha explicado María Llapart en Al Rojo Vivo, la dirección socialista admite que "no han conseguido movilizar a su electorado", lo que está "machacando" al partido en estos resultados.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 92.46% Actualizado a las: 22:10 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.6% -9.8 % Votos contabilizados: 498,077 92.46% Abstenciones: 297,553 37.39% Votos en blanco: 5,722 1.17% Votos nulos: 9,807 1.96%

En las últimas semanas, el PSOE se ha visto envuelto en multitud de escándalos de corrupción y denuncias por acoso sexual. La gestión de este último asunto ha sido criticada incluso dentro de las filas socialistas, que consideran que Ferraz no ha sido lo suficientemente tajante en su condena al acoso.

