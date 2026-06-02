Margallo, sobre la propuesta de Junts a Feijóo: "Si va a Waterloo, sería la rendición de Breda. Rompería el carné"

El exministro popular José Manuel García-Margallo cree que aunque pierda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

José Manuel García-Margallo exdiputado al Parlamento Europeo y ex ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación con el PP, es claro y pide elecciones anticipadas por los presuntos casos de corrupciónque acechan al PSOE (todavía no hay sentencia en ninguno de ellos): "Un año más del Gobierno de Sánchez en una situación agónica puede ser catastráfico para la nación", afirma contundente.

Sin embargo, la moción de censura no es posible porque, tal como dice Margallo, los números no dan, por ende, habría que buscar una alternativa, que sería "una moción instrumental: proponer un candidato de Gobierno neutro políticamente, cuyo único programa sea el de disolver las Cortes, convocar las elecciones y presidir un proceso electoral".

"No hacer eso y no haber moción de censura quiere decir que la legislatura va a continuar como mínimo hasta julio y posiblemente hasta septiembre. Y el argumento que utilizamos los que creemos que debe haber elecciones es muy simple, subraya Margallo enumerando los que son para él todos los problemas que hay en España.

"España está en una situación peor de la que estaba antes de la pandemia. El Legislativo está bloqueado, el Gobierno está paralizado y hay un conflicto permanente entre dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y si vamos a la vida ordinaria, no me voy a referir ahora a cómo funcionan los trenes o a cómo están las carreteras o a cómo está la red eléctrica, los españoles, en términos económicos, cuando van al mercado, saben que son más pobres que antes de la pandemia (....) y saben también que estamos a punto de perder otra oportunidad de oro".

Otro de los asuntos del día es la propuesta que le ha hecho Junts a Feijóo tras insistir el popular a los independentistas en una moción de censura contra Sánchez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado a Feijóo a una "reunión seria" en Waterloo con Puigdemont si quieren hablar de una moción de censura.

Para Margallo, eso "sería la rendición de Breda. Y lo que sí te digo es que yo rompería el carné", confiesa el político, admitiendo que cree que aunque pierda, "Alberto Núñez Feijóo debería presentar la moción de censura".

Es más, "recuerdo siempre la la la moción de censura de Felipe González en 1981 porque yo estaba en las Cortes ese día (...) le dije a mi compañero que es el actual alcalde de Málaga: "Tenemos nuevo presidente del Gobierno. Hoy ha hablado un presidente del Gobierno", recuerda y afirma Margallo.

Por último, cree que Sánchez alargará la legislatura lo más que pueda y aguantará sí o sí hasta el final: "No solo se está jugando su su su legado político, sino el horizonte judicial al que se enfrenta. Y es mucho mejor enfrentarlo desde La Moncloa. Por tanto, olvidémonos de esa hipótesis", remata y concluye Margallo.

En el vídeo podemos ver completa y al detalle su entrevista.

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