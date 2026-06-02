Neus Tomàs analiza la posibilidad de que Junts apoye una moción de censura: "No si no está el PNV y si VOX esta en la ecuación"

La periodista ha analizado en el Cercle d’Economia la propuesta de Jordi Turull de que Feijóo viaje a Waterloo para hablar con Puigdemont, una maniobra que ve como un reto simbólico que Junts lanza sabiendo que no se producirá.

Desde el Cercle d'Economia, la directora adjunta de 'eldiario.es', Neus Tomàs, ha analizado la maniobra de Jordi Turull al emplazar a Alberto Núñez Feijóo a viajar a Waterloo para negociar con Carles Puigdemont una eventual moción de censura. A su juicio, el dirigente de Junts es plenamente consciente de que el líder del PP no aceptará el reto, pero considera que el movimiento tiene una utilidad política evidente.

"Saben que no va a ir. No es la primera vez que Junts plantea algo así, pero en este contexto tiene especial relevancia", ha explicado. Según Tomàs, la formación independentista busca también aliviar la presión que soporta por su papel como socio clave de la mayoría que sostiene al Gobierno. "Todos tienen presión en este escenario sobre qué hacer, cómo mantener o si seguir manteniendo al Gobierno de Pedro Sánchez. Lo que hacen es plantear un reto", ha señalado.

La periodista también ha puesto el foco en una frase pronunciada por Feijóo durante su intervención en el foro económico. "Ha dicho que no viene ni a pedir favores ni a ofrecerlos. Me ha parecido una frase interesante porque puede interpretarse como una respuesta a Junts, pero también a los empresarios y asistentes del Cercle d'Economia que le estaban escuchando con mucha atención", ha apuntado.

Respecto a la posibilidad de que Junts pueda llegar a apoyar una moción de censura impulsada por el PP, Tomàs se ha mostrado tajante. "No si el PNV no está dentro y no si Vox forma parte de la ecuación", ha afirmado. En su opinión, el partido de Puigdemont no actuará al margen de los nacionalistas vascos, como tampoco ocurrió durante la moción que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Junts no va a ir por libre. Lo que haga estará coordinado con otros actores y, especialmente, con el PNV. En público y en privado insisten en ello. Y a estas alturas Feijóo debería saber que uno de los grandes obstáculos, aunque nadie lo mencione abiertamente, sigue siendo Vox", ha explicado.

Tomàs también ha descartado que Junts tenga especial interés en una convocatoria electoral inmediata. A su juicio, la prioridad de la formación pasa por resolver la situación judicial de Carles Puigdemont y facilitar su regreso a España.

"Lo que quiere Junts es tener a Puigdemont aquí. Y eso ahora mismo no depende ni de Pedro Sánchez ni de Feijóo", ha señalado. La periodista ha recordado que el futuro del expresident está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Supremo. "La última palabra volverá a estar en manos del magistrado Marchena. Por eso los tiempos de Junts no son los mismos que los tiempos de Feijóo", ha sostenido.

Sobre una eventual negociación presupuestaria, Tomàs tampoco aprecia margen para un cambio de posición por parte de los independentistas. "Los presupuestos ya estaban prácticamente descartados y, conforme pasan las semanas, resulta todavía más complicado imaginar un acuerdo", ha indicado.

Además, introdujo otro elemento que, a su juicio, puede resultar determinante en la estrategia de Junts durante los próximos meses: la evolución de las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE.

"En Junts están muy pendientes de qué pueda declarar José Luis Rodríguez Zapatero en sede judicial y de las posibles novedades que puedan aparecer en el llamado caso Leire", afirmó. La periodista recordó que el expresidente fue uno de los interlocutores socialistas en las negociaciones mantenidas con los independentistas en Suiza.

"Quieren saber exactamente qué hay. Todas esas incógnitas judiciales también condicionan su posición política. Antes de tomar determinadas decisiones, Junts quiere disponer de toda la información", ha concluido.

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