Marc Giró le 'roba' el despacho a Ferreras a porrazos: "¡No me quiere abrir, tiene miedo!"

El presentador de Cara al Show ha llegado a laSexta intentando hacerse con el despacho de Antonio García Ferreras. "Ya me tienes de inquiokupa", le ha señalado el director de Al Rojo Vivo.

Marc Giró ha llegado a laSexta para revolucionarlo todo. Uno de sus primeros objetivos ha sido intentar 'robarle' el despacho a Antonio García Ferreras.

El showman ha comenzado a gritar mientras daba porrazos a la puerta del despacho del presentador de Al Rojo Vivo. Unas imágenes que Ferreras ha podido ver mientras entrevistaba a Giró en el programa.

"Ya me tienes de inquiokupa", le ha señalado Ferreras. Por su parte, Giró ha admitido que cree que el director de Al Rojo Vivo cuenta con "un buen despacho".

"Cuando una empresa te llama, en la primera reunión tienes que pedirlo todo porque si no luego no trincas nada", ha destacado, admitiendo que esto es algo que él ya sabe y por eso no ha dudado en entrar a laSexta con una lista de requisitos.

Entre algunas de las cosas que ha pedido están "recursos, madera para el plató o un guionista para parecer listo". "Lo pedí todo porque luego no te dan nada. Más o menos he ido consiguiéndolo", ha admitido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.