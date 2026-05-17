Manuel Cobo: "Hay 8.000 candidatos que están hasta las narices de recibir en su culo la patada que va a Sánchez"

El diputado del PP, en Al Rojo Vivo, define de "palo gordo" el resultado del PSOE en Andalucía, comunidad en la que recuerda llegaron a tener "81 diputados".

Manuel Cobo, diputado del Partido Popular, ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Andalucía. En sus palabras, ha hecho especial énfasis en el resultado del PSOE de María Jesús Montero, que define como "un palo gordo".

"Que se dé la explicación de que no pasa nada en las generales... No, esto son las andaluzas. Es un palo tan gordo para el PSOE que llegó a tener 81 diputados estar con menos de 30 que hay a algunos que les duele", ha afirmado.

Cobo, en ese sentido, ha hecho mención al resto de candidatos y candidatas socialistas en España: "Ese argumento de que las generales son otra cosa lo usa Sánchez, pero no es el de los 8.000 candidatos que están hasta las narices de recibir en su culo la patada que va para él".

Además, ha tenido palabras para Vox: "Su historia se está acabando ya. La gente sabe que Sánchez quiere que suban".

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