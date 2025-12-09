Maestre, sobre PP y Vox en Extremadura: "En campaña escenifican, pero luego no tendrán problemas en llegar a acuerdos"

El periodista Antonio Maestre analiza en este vídeo el choque entre ambos partidos de la derecha en plena campaña electoral en Extremadura, cuyas elecciones autonómicas tendrán lugar el próximo 21 de diciembre.

En plena campaña electoral de las elecciones extremeñas que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre, María Guardiola, presidenta de Extremadura, ha decidido ir al choque con Santiago Abascal, líder de Vox, ignorando al candidato del partido de ultraderecha en Extremadura.

El choque entre ambos parece evidente y es que las encuestas predicen, por el momento, que Guardiola tendrá que depender de Vox al no conseguir la mayoría absoluta aunque, según sondeos, el PP será el partido más votado. Igualmente, y según los sondeos, Vox doblaría los resultados que tuvo en las elecciones de mayo de 2023, en los que obtuvo 5 diputados.

También ha habido choque entre PP y Vox a nivel nacional, ya que el PP ha votado a favor de la proposición del PSOE para que el Tribunal de Cuentas analice la naturaleza, el origen y el destino de los fondos de la Fundación Disenso, presidida por Abascal, para que haga un informe de fiscalización especial.

Para el periodista y escritor Antonio Maestre es "normal" que se escenifiquen estas diferencias cuando se está en campaña electoral: "Más aún cuando hay un choque brutal en Extremadura en el que están intentando dirimir o teatralizar esas diferencias y es normal que se escenifiquen de esa manera".

Luego, añade el periodista, cuando lleguen los resultados el próximo 21 de diciembre, "[PP y Vox] van a llegar a acuerdos sin ningún tipo de problema", pero ahora, "en campaña electoral, es normal que escenifiquen las diferencias", insiste y concluye Maestre.

