Maestre, tajante tras las declaraciones de Feijóo sobre la 'ley de nietos': "Su cinismo sobre este asunto es legendario"

El periodista critica a Alberto Núñez Feijóo por cuestionar la 'ley de nietos' y acusa al PP de cinismo e incoherencia. Recuerda que los populares ya impulsaron medidas similares y defiende la norma como reparación de la memoria democrática.

El periodista Antonio Maestre ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la denominada 'ley de nietos', integrada en la Ley de Memoria Democrática, por insinuar que su objetivo es "conseguir nuevos votantes". A su juicio, el líder del PP incurre en un discurso "cínico" y contradictorio.

"El cinismo de Alberto Núñez Feijóo sobre este tema es legendario", ha afirmado en Al Rojo Vivo, donde ha recordado que el PP también ha impulsado políticas de nacionalización en el pasado. En este sentido, ha citado la concesión de la nacionalidad a los descendientes de sefardíes aprobada en 2015, así como otras iniciativas dirigidas a la diáspora española.

Maestre sostiene que el PP ha recurrido en otras ocasiones al voto exterior y cuestiona que ahora critique medidas similares. "No le preocupa la nacionalidad en sí, sino el rédito político que pueda obtenerse", ha señalado.

Frente a ello, ha defendido el sentido de la ‘ley de nietos’ como una medida de reparación histórica. "Es una cuestión de memoria democrática, de los exiliados del franquismo y de sus descendientes", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido