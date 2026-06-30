El fiscal dice que la 'Kitchen' tenía la "finalidad bastarda" de "boicotear" la causa por la 'caja B' del PP y proteger a sus dirigentes

Los detalles El Ministerio Público considera probado que la organización parapolicial contó con la participación de ocho comisarios y dos centenares de policías bajo la dirección del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas ha afirmado que la 'trama Kitchen' se organizó con la intención de "boicotear" la investigación sobre la 'caja B' del PP y proteger a sus dirigentes. En el juicio, se acusa a varios responsables de intentar obtener documentos de la familia del extesorero Luis Bárcenas sobre la financiación irregular del partido. Según el fiscal, el operativo parapolicial, dirigido por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez, involucró a ocho comisarios y doscientos policías. El Ministerio Público descarta que el objetivo fuera recuperar dinero oculto en el extranjero, ya localizado, y critica la falta de comunicación con el juez instructor del caso.

El fiscal Anticorrupción César de Rivas consideró acreditada este martes la "finalidad bastarda" de la 'trama Kitchen', que sostuvo que se montó para "boicotear" la investigación sobre la 'caja B' del PP y proteger a los máximos dirigentes del partido. Así lo manifestó el representante del Ministerio Público en la prolija exposición de sus conclusiones de este juicio.

El juicio por la operación 'Kitchen' involucra a los presuntos responsables de un plan para obtener de la familia del extesorero Luis Bárcenas documentos sobre la financiación irregular del PP y la posible implicación de sus dirigentes.

El fiscal considera probado que la organización parapolicial contó con la participación de ocho comisarios y dos centenares de policías bajo la dirección del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Sostiene, igualmente, que durante el juicio ha quedado acreditada la "finalidad bastarda" del operativo con el objetivo de "boicotear u obstaculizar" la investigación que en ese momento afectaba al PP y "proteger" a sus "dirigentes".

Para el Ministerio Público, no es creíble que los hechos juzgados respondan a la puesta en marcha de un "operativo de inteligencia" destinado a localizar y recuperar el dinero que Bárcenas tenía oculto en el extranjero, puesto que ya había sido localizado, y tampoco compra la idea de que el robo de documentación sin control judicial encajara con esa explicación.

En este sentido, el fiscal insistió en que ninguna de las pesquisas de este grupo fue comunicada al juez instructor del caso sobre la 'caja B' del PP, ni tampoco a la UDEF, que actuaba en esa causa como Policía Judicial.

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