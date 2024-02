Antonio Maestre se ha mostrado muy crítico con José Luis Ábalos después de que anunciase que no va a dejar su acta de diputado como le había pedido el PSOE. "La pretensión de dar pena y hacerse la víctima me repugna", ha indicado.

El periodista ha recordado que las únicas víctimas del 'caso Koldo' son los contribuyentes, que han visto cómo unos "sinvergüenzas" se han aprovechado de los recursos de todos para beneficiarse con las comisiones de unas mascarillas.

Por tanto, ha reconocido que no comprende que intente "hacerse la víctima" porque tiene que dejar el cargo público. "Parece que es patrimonio suyo y la plaza le pertenece. Es de la soberanía popular", ha destacado el periodista.

"Me da pena la gente que lo pasa mal. La vida pública no es la muerte social", ha señalado Maestre, destacando que el resto de ciudadanos vivimos sin chófer ni secretario y no es "ningún drama".