Maestre señala que el juez Peinado es alguien "peligroso" para la democracia: "Busca acabar con alguien políticamente porque le cae mal"

El periodista ha asegurado que el juez Peinado es un caso clamoroso de "un tipo que se está saltando la ley a la torera", dejando claro que las actuaciones que está llevando a cabo "no tienen nada que ver con la ley".

Antonio Maestre ha cargado contra el juez Peinado tras conocer que ahora ha decidido citar a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos.

"Lo que hace no tiene nada que ver con la ley ni con la justicia", ha asegurado, destacando que sus actuaciones están ayudando a las personas que llevaban tiempo buscando un caso tan evidente de un personaje que lo que busca es "acabar con alguien políticamente" únicamente porque "le cae mal".

"Está haciendo una labor didáctica y pedagógica para todos aquellos que decíamos que en España existe una casta judicial que se piensa que está por encima del bien y del mal", ha asegurado, destacando que con sus acciones demuestra que a un juez "se le permiten cosas que de otro modo serían inasumibles".

El periodista ha confesado que echa en falta que sean los propios jueces los que vayan contra Peinado, dejando claro que hacer esto iría a favor "de sus intereses" porque lo que está haciendo este magistrado "no tiene nada que ver con la justicia".

De esta forma, ha recalcado que este es un caso clamoroso de un tipo que "se está saltando la ley a la torera". "Es peligroso para la democracia", ha zanjado.