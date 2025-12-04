Maestre señala a Ayuso como la "principal responsable" de lo sucedido en Torrejón: "Juegan con la vida de los madrileños"

El periodista ha recalcado en Al Rojo Vivo que la presidenta de la Comunidad de Madrid "quiere este modelo" y no puede hacer como que esto "no está pasando" porque ella quiere que "ocurra así".

Escándalo sanitario en Madrid. Unos audios desvelan cómo el CEO del Grupo Ribera, Pablo Gallart, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón, dio instrucciones para alargar las listas de espera y así ganar más dinero.

Antonio Maestre ha reaccionado a lo ocurrido dejando claro que Isabel Díaz Ayuso es "la máxima responsable" de que esto suceda. "Ella quiere este modelo y no puede hacer como que esto no está pasando", ha señalado, recalcando que la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere que "suceda así".

Además de esto, el periodista ha confesado que no comprende por qué Almudena Lastra "no ha abierto una investigación" tras escuchar cómo un directivo está diciendo que hay que poner "en riesgo la vida de los madrileños" para ganar más dinero.

"Es motivo para que abran de oficio una investigación", ha asegurado, insistiendo en que no sabe por qué todavía no se ha hecho esto.

En cuanto a las consecuencias que tiene que se alarguen las listas de espera, Maestre las ha dejado claras: "dolor, enfermedad y muerte". "Se está jugando con la vida de los madrileños", ha criticado.

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que Pablo Gallart no actúa por su cuenta. "Actúa con una orden directa de la empresa", ha señalado, indicando que todos ellos deberían estar "desfilando por los juzgados".

"La primera que tendría que mandarlos a los juzgados debería ser Ayuso, pero no va a mandar a quienes hacen que luego pueda disfrutar de un ático como el que tiene", ha añadido, dejando claro que los únicos que quieren que las sanidad pública funcione así "son los que ganan dinero con ella".

