José María Aznar ha llamado a los españoles a una "rebelión nacional" para parar el independentismo, unas declaraciones que han provocado que el Gobierno reaccione acusándolo de "golpista".

Isabel Rodríguez ha pedido a Feijóo que haga rectificar al expresidente del Gobierno por unas palabras que asegura que "se parecen más a comportamientos antidemocráticos".

Antonio Maestre ha analizado en Al Rojo Vivo esta situación, recalcando que cada persona debe asumir "las palabras que emite". Tras esto, el periodista ha recordado lo que significa rebelión. "Es un delito contra el orden público consistente en el levantamiento público, con cierta hostilidad contra el Estado, para derrocarlo".

Por tanto, ha destacado que si esto no es lo que Aznar quería decir, debería pedir disculpas. Sin embargo, ha indicado que él cree que sabía perfectamente lo que estaba diciendo al emplear este término y no otro como manifestación. "No es un recién llegado, usa las palabras como quiere", ha asegurado.

Además, ha aprovechado para señalar que también debería pedir perdón por "haber mentido" a los españoles y "habernos llevado a una guerra".