Maestre reacciona al plan anticrisis del Gobierno: "Tengo la sensación de que nos toman por tontos y me cabrea"

El analista de Al Rojo Vivo ha criticado el resultado del pulso de Sumar al Gobierno y ha cuestionado que se presente como logro que la CNMC haga funciones que ya podía desempeñar.

El Consejo de Ministros ha culminado una jornada marcada por la tensión en Moncloa con un acuerdo entre el PSOE y Sumar sobre el plan anticrisis. El Gobierno aprobará dos reales decretos: uno con medidas fiscales y el control de márgenes empresariales, y otro centrado en vivienda, que incluye la prórroga de los alquileres. Aun así, el Ejecutivo no tiene garantizado el respaldo del Congreso, especialmente de socios clave como PNV y Junts.

El presidente Pedro Sánchez ha cifrado el plan en 5.000 millones de euros y ha asegurado que beneficiará a millones de hogares y empresas, mientras Sumar reivindica haber logrado incorporar parte de sus propuestas.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha sido muy crítico con el acuerdo en Al Rojo Vivo: "Tengo la sensación de que nos toman por tontos, y a mí especialmente me cabrea que me tomen por tonto" y ha especificado: "Están vendiendo como un éxito que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haga lo que ya puede hacer desde hace años. ¿Esa es la medida que ha conseguido Sumar? Pues nos toman por tontos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.