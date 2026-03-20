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Maestre reacciona al plan anticrisis del Gobierno: "Tengo la sensación de que nos toman por tontos y me cabrea"

El analista de Al Rojo Vivo ha criticado el resultado del pulso de Sumar al Gobierno y ha cuestionado que se presente como logro que la CNMC haga funciones que ya podía desempeñar.

Maestre reacciona al plan anticrisis del Gobierno: "Tengo la sensación de que nos toman por tontos y me cabrea"

El Consejo de Ministros ha culminado una jornada marcada por la tensión en Moncloa con un acuerdo entre el PSOE y Sumar sobre el plan anticrisis. El Gobierno aprobará dos reales decretos: uno con medidas fiscales y el control de márgenes empresariales, y otro centrado en vivienda, que incluye la prórroga de los alquileres. Aun así, el Ejecutivo no tiene garantizado el respaldo del Congreso, especialmente de socios clave como PNV y Junts.

El presidente Pedro Sánchez ha cifrado el plan en 5.000 millones de euros y ha asegurado que beneficiará a millones de hogares y empresas, mientras Sumar reivindica haber logrado incorporar parte de sus propuestas.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha sido muy crítico con el acuerdo en Al Rojo Vivo: "Tengo la sensación de que nos toman por tontos, y a mí especialmente me cabrea que me tomen por tonto" y ha especificado: "Están vendiendo como un éxito que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haga lo que ya puede hacer desde hace años. ¿Esa es la medida que ha conseguido Sumar? Pues nos toman por tontos".

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