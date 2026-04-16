Maestre, sobre Ortega Smith: "Ha visto cómo funciona el autoritarismo que él quiere para la sociedad"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que lo que le ha ocurrido a Ortega Smith es lo que sucede cuando "defiendes unas ideas autoritarias". "Si no eres el máximo exponente de esas ideas, puedes sufrirlas", ha advertido.

Vox ha expulsado definitivamente al que fuera su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith tras rechazar el recurso de alzada que interpuso el también diputado contra su salida.

Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo a esta noticia, indicando que Ortega Smith "cometió un error" cuando era secretario general del partido al crear una estructura de poder, en paralelo, "en contra de Abascal". "Desde ese momento estaba sentenciado", ha asegurado.

Ahora, el periodista ha indicado que lo que le ha ocurrido es que ha visto cómo funciona el autoritarismo "que él quiere para la sociedad".

"Esto es lo que ocurre cuando defiendes unas ideas autoritarias", ha advertido, señalando que, si no eres el máximo exponente de esas ideas, "puedes sufrirlas" como le ha ocurrido a Ortega Smith.

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