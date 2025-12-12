El filósofo Vico analiza el intento de Montero de marcar distancia con Vicente Fernández: "Ese extrañamiento no funciona"

En Al Rojo Vivo, el filósofo ha explicado que la desmarcación de Montero respecto a Vicente Fernández tiene un límite: "Esto no te exime de la responsabilidad moral de haberlo conocido".

El filósofo David Pastor Vico ha analizado en Al Rojo Vivo la actitud de María Jesús Montero después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda asegurara que no mantiene "ningún tipo de contacto" con Vicente Fernández desde que dejó la SEPI en 2019. "Ningún contacto: ni WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones, ni nada. Hace seis años que se fue de la SEPI", recalcó Montero.

Vico ha interpretado esta postura a través de un concepto filosófico: el extrañamiento. "En filosofía lo llamamos así: convertir en extraño a alguien que ha estado cerca, alejarlo de ti", ha explicado.

Sin embargo, advierte que esta estrategia tiene un límite: "Esto no te exime de la responsabilidad moral de haberlo conocido. Da la sensación de que o no controlas bien tu espacio, o tienes mala memoria, o estás intentando escurrir el bulto".

Y ha concluido: "El extrañamiento, simplemente, no funciona".