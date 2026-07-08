Maestre: "Donald Trump es un enemigo de España"

El periodista cree que las nuevas declaraciones de Donald Trump contra España ayudan a entender el giro de Santiago Abascal. Además, sostiene que los ataques del presidente estadounidense tienen un claro coste político para Vox.

Antonio Maestre ha reaccionado a las nuevas críticas de Donald Trump contra España durante la cumbre de la OTAN y ha asegurado que las palabras del presidente estadounidense evidencian que mantiene una posición claramente contraria a los intereses del país. A su juicio, los ataques de Trump ayudan a entender el reciente distanciamiento de Santiago Abascal respecto al mandatario republicano.

El periodista ha sido especialmente contundente al definir la relación de Trump con España. "Donald Trump es un enemigo de España. No se puede ser un patriota y estar mínimamente cerca de lo que significa", ha afirmado. Según Maestre, el presidente de Estados Unidos considera a España un adversario pese a que forma parte de la OTAN y cumple con las responsabilidades compartidas dentro de la Alianza Atlántica.

En su opinión, las declaraciones del líder estadounidense no son meramente retóricas, sino que afectan directamente a los intereses nacionales. "Todo lo que dice Donald Trump es un ataque a los intereses de España", ha sostenido. Por ello, ha concluido que quien se considere patriota "solo puede colocarse del lado de España" y no respaldar las posiciones del presidente estadounidense.

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