Juan Lobato reacciona a las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "No pierde ocasión para meter la pata"

El exsecretario del PSOE Madrid analiza en Al Rojo Vivo las declaraciones que el líder del PP pronunció sobre las bajas médicas. En el vídeo, los detalles.

Juan Lobato, exsecretario del PSOE Madrid, analiza en Al Rojo Vivo las declaraciones que realizó este martes el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: criticaba las bajas laborales, tachó de "cáncer" el absentismo y prometió una reforma laboral con o sin sindicatos si llega al poder. De este modo, Feijóo proponía que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo, es decir, que cobre menos.

Según reacciona Lobato, "Feijóo no pierde ocasión para meter la pata. Es verdad que esta vez no ha sido en la última semana de campaña electoral, pero insiste en meter la pata con temas que afectan a muchísima gente".

Ahora bien, según analiza el socialista, tras ver un extracto de estas polémicas palabras de Feijóo [que podemos ver en este vídeo], "hay varias razones". Primero, "la edad media de las personas que tienen una baja o la edad media de los trabajadores cada vez es mayor. Eso hace que las bajas sean cada vez más largas".

En segundo lugar, la salud mental: "Más de 600.000 personas están de baja por salud mental. ¿Qué estamos haciendo con los servicios públicos? Porque las bajas son largas muchas veces, porque las listas de espera de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas son más largas, si no te dan cita para ser atendido, para entrar en una rehabilitación o para tener una cita en salud mental, tu baja se prolonga", añade Lobato.

Por tanto, afirma contundente que "la base son los servicios públicos". Esto es, "que funcione una buena sanidad para acortar ese tiempo, que no es un sufrimiento para el empresario por no tener al trabajador disponible, es un sufrimiento para el propio trabajador que lo que quería es haberse recuperado y ponerse en marcha en el trabajo cuanto antes", concluye Lobato.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.