"Hablar de Bildu no tiene tanta importancia por lo que hablas sino por lo que dejas de hablar". Es la reflexión que lanza Antonio Maestre ante la insistencia de Isabel Díaz Ayuso sobre ilegalizar EH Bildu, al punto de llegar a asegurar que "ETA está viva".

"Si Ayuso habla de ETA no permite que se le cuestione porque los centros de salud en los barrios pobres se estén quedando sin médicos, porque la lista de espera en los barrios pobres sea 10 veces mayor que en los barrios ricos, porque no haya pediatras...", enumera el periodista, que señala que "eso es el éxito de la campaña" de la presidenta madrileña.

"Ayuso no habla de ETA porque le vaya a favorecer algunos votos, que serán pocos, sino porque si habla de ETA no habla de cómo está creando en Madrid un gueto para los más pobres, en los que empieza a haber problemas para conseguir un médico de Atención Primaria, una clase que no sea un barracón", expone Maestre.

"Ese es el problema: Ayuso está consiguiendo que no se hable de cómo está haciendo de Madrid un gueto para pobres", advierte. Una reflexión que puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.