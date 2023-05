Isabel Díaz Ayuso contradice a Génova e insiste en ilegalizar a EH Bildu. Mientras desde la dirección nacional del PP afirman que es inviable con la actual Ley de Partidos, la presidenta madrileña ha defendido este jueves que "se puede revisar y deberíamos intentarlo".

Después de que los candidatos de Bildu condenados por delitos de sangre se comprometieran a no asumir sus cargos si son elegidos el 28M y de que la Fiscalía archivara la denuncia por su presencia en las listas al no apreciar delito alguno, Ayuso ha insistido en que es partidaria de ilegalizar el partido porque "han ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo".

A este respecto, ha asegurado que ha estado "viendo" la Ley de Partidos y que su artículo 11 "sí que puede instar al Congreso y al Senado" para que, "mediante votación", inste al Gobierno, que "no se puede negar", a iniciar los trámites. Ello, a pesar de que desde su propio partido descartan esta posibilidad, así como la propia Fiscalía General del Estado, que este mismo jueves ha concluido que Bildu es "una formación política democrática" y rechaza "instar el procedimiento de declaración de ilegalidad".

Sin embargo, la dirigente 'popular', que ya hace unos días planteó esa ilegalización, ha insistido ahora en ello, esgrimiendo que este proceso "no es ir contra ley" ni "retorcer las instituciones". Así, ha aseverado sobre Bildu que no son "herederos de ETA, sino que es ETA", que ha cometido "los más graves delitos" y no debería concurrir a las elecciones.

Preguntada acerca de si ha hablado con Alberto Núñez Feijóo sobre este asunto, la presidenta madrileña ha respondido que hablan "de todo todos los días" y ha asegurado que el líder del PP "es el primero que está absolutamente en contra de todo lo que está pasando y mucho más" ante el hecho de que esa "gente no solo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de gobernar el País Vasco, sino de que decida por todos los españoles".

En la misma línea, Ayuso ha asegurado durante un discurso que "ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, mina nuestras instituciones, quiere destruir España, privar a millones de españoles y provocar una confrontación". "Lo que une a nacionalistas, comunistas y demás ideologías totalitarias es el odio a España", ha insistido la también candidata a la reelección, que ha advertido de que "no se van a contentar hasta que dinamiten nuestra nación".

"La izquierda se derrumba en Madrid, porque Madrid es la región del espíritu de Ermua, de las manos blancas", ha afirmado asimismo.