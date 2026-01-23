Maestre: "No creo que exista un equilibrio entre el aumento de pasajeros en la alta velocidad y el gasto destinado al mantenimiento"

En Al Rojo Vivo, el periodista subraya que "los números cantan" y apuntan de forma inequívoca a la necesidad de reforzar los controles y el mantenimiento de la infraestructura.

Tras el accidente en Adamuz, una tragedia que ha dejado 43 víctimas mortales, el periodista Antonio Maestre puso el foco en Al Rojo Vivo en un asunto que investiga desde 2017: el desequilibrio entre el crecimiento de pasajeros en la alta velocidad y la inversión en mantenimiento.

"No creo que exista un equilibrio entre el incremento de viajeros y el gasto destinado al mantenimiento", ha afirmado. Para Maestre, los datos son claros: "Los números cantan", y apuntan a la necesidad de reforzar controles y conservación de la infraestructura sin ninguna duda.

No obstante, matizó que la inversión en mantenimiento sí ha comenzado a crecer en los últimos años, especialmente desde la liberalización del sector en 2022. "A partir de ese momento, el incremento es masivo", ha resaltado.

Maestre ha recordado además que durante los gobiernos del PP "no solo no crecía esa inversión, sino que decrecía".

