Antonio Maestre ha defendido en Al Rojo Vivo que el PP se "avergüenza" de su relación con Vox. Una teoría que ha argumentado poniendo como ejemplo cómo Feijóo se ha puesto en contacto con Sánchez por carta para llegar a un acuerdo mientras que con Abascal ha mantenido una reunión en secreto.

"Cuando no tienen posibilidad de gobernar intentan ocultar esa relación, y cuando tienen posibilidades la hacen pública de manera notoria", ha indicado el periodista. Además, ha recalcado que si el PP no deja ver de manera clara su intención de pactar con Vox es porque saben que si lo hacen "no van a tener la posibilidad de gobernar".

"Tienen que intentar ocultarlo porque Vox es incompatible con una mayoría social en este país", ha aclarado.