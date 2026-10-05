Maestre asegura que Sánchez ha sido "inteligente" adelantando las elecciones: "Son las mejores condiciones en los últimos años"

El periodista ha matizado que sigue siendo una situación "muy complicada", pero que se ha generado una ventana que el Gobierno tenía que "aprovecharla".

Pedro Sánchez ha comunicado este lunes que disolverá las Cortes y convocará elecciones para el próximo 29 de noviembre. Una decisión que para Antonio Maestre es "inteligente", tal y como ha explicado en Al Rojo Vivo.

En el programa, el periodista ha señalado que, aunque no se sabe cuáles serán las condiciones futuras que podría llegar a tener para haber unas elecciones, ahora "son las mejores condiciones en los últimos años": "Quiero decir, es una situación en la que el marco del debate, la agenda pública, que al final marca prácticamente mucho de lo que ocurre en unas elecciones está copada por un tema que es de estricto ámbito social. Y ahí la izquierda es mucho más competitiva, sobre todo en lo que necesita la izquierda, que es movilizar a su electorado y despojarla de la desilusión".

"Yo no sé ni siquiera si el PSOE es capaz de poder capitalizar esta situación que existe, sobre todo si el tema es el de la vivienda, en el que sus políticas son muy similares a las del Partido Popular históricamente. Pero creo que necesita a una izquierda movilizada, sobre todo también a una izquierda poscomunista movilizada, y creo que las circunstancias sociales son las mejores posibles".

Ahora bien, Maestre ha asegurado ser "pesimista" de cara al resultado de la izquierda en las elecciones: "Hay un problema fundamental que es, en términos materiales, que es la carestía de la vida. Y la carestía de la vida acaba afectando de manera prácticamente histórica a cualquier Gobierno que exista. Y da igual cuáles sean las circunstancias por las que las carestías de la vida se producen".

"Con esa situación es muy complicado, pero dentro de que es muy complicado, creo que desde luego esta ventana que se ha dado, yo no la preveía que se pudiese dar. Y obviamente con las circunstancias de las que veníamos en agosto, por ejemplo, con el tema de Ceuta copando el debate público con el tema de inmigración en un contexto terrible para la izquierda, creo que es un regalo que la situación social se haya dado como se ha dado y creo que tiene que aprovecharla. Creo que ha sido inteligente", ha añadido.

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