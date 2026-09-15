Luis Mancera (CCOO): "Compañeros del Ramón y Cajal dicen que la manipulación de las listas de esperas es una práctica habitual en el hospital"

El contexto Según ha revelado El País, el hospital Ramón y Cajal de Madrid ha rebajado la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad. laSexta ha hablado sobre ello con Luis Lanzadera, secretario general de CCOO del hospital.

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha rebajado la gravedad de los pacientes en lista de espera para cumplir los objetivos de productividad, según ha revelado El País. Uno de los casos más graves es el de una niña de tres años cuyo médico había dado la más alta prioridad. En el sistema, los jefes rebajaron la prioridad de "urgente" a "normal" y la niña podía perder una pierna.

Luis Alberto Martos, el cirujano que destapó la "manipulación" de las listas de espera en el Ramón y Cajal, apunta a "criterios políticos o económicos". El doctor explica a laSexta que se dio cuenta "preparando la programación quirúrgica mensual" de que "los pacientes preferentes pasaban a normal", algo que afectó a otros 17 médicos.

Desde la dirección del centro no contestan a las preguntas de laSexta, pero sí pasan un comunicado en el que dicen que ellos no modifican las listas de espera.

Luis Mancera, secretario general de CCOO de este hospital, asegura por su parte que "han investigado, hemos preguntado a las compañeras y lo que nos han dicho que es que la manipulación de las listas de esperas es una práctica habitual en el hospital. Al menos, en todos las áreas donde hay problemas con las listas de espera quirúrgicas".

Técnicamente, asegura, es fácil hacerlo, pero desde CCOO lo que les parece más grave es que "se haga sin que el profesional encargado de esos pacientes se dé cuenta, tal como ha ocurrido en este caso".

Igualmente, subraya que cada vez que han denunciado "cosas de este tipo" lo que ha hecho la dirección del centro es "cerrar filas y negarlo todo", critica el portavoz de CCOO.

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